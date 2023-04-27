فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفوائد الصحية لصيام الستة من شـوال!

هل سنشهد ارتفاعًا على أسعار السيارات في فلسطين؟

هاكرز ينشرون هويات وأسماء آلاف الإسرائيليين

شخصية عربية في طريقه لفلسطين لحل أزمة مباراة شباب الخليل والنهضة العماني

البرهان يعطي موافقة مبدئية على مقترح تمديد الهدنة 72 ساعة

تعرف إلى السبب.. الصحة العالمية تنهي عمل أحد كبار مديريها

حمدان: الاحتلال قلق من وحدة ساحات المقاومة.. وخياراته محدودة

مانشستر سيتي يسحق أرسنال برباعية ويقترب من الصدارة

15 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة

اتحاد لجان الرعاية الصحية بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

مقتل 15 سوريًا في اشتباكات السودان

27 ابريل 2023 . الساعة 03:27 بتوقيت القدس
...

قال القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الخرطوم بشر الشعار، إن 15 سوريا قتلوا جراء الاشتباكات الجارية في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

ونقلت إذاعة "شام إف إم" السورية الخاصة عن الشعار قوله، إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة للضحايا السوريين جراء اشتباكات السودان لكن آخرها يشير إلى مقتل 15 شخصًا دون وجود إصابات"، من دون تفاصيل أخرى.

وأوضح أن "أيا من طرفي النزاع (الجيش السوداني والدعم السريع) لم يعترض سبيل قوافل الإجلاء حيث غادرت آلاف مؤلفة وليس هناك جدول محدد للإجلاء".

وأضاف: "لن نترك السودان حتى مغادرة آخر سوري يريد الرحيل وسنتابع عملنا في حال آلت الأمور إلى التهدئة".

ووفق القائم بالأعمال، فإن الجالية السورية في السودان "تبلغ نحو 30 ألف شخص".

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#السودان #الجيش السوداني #الدعم السريع #مقتل سوريين #السفارة السورية

متعلقات

الأكثر قراءة