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هل سنشهد ارتفاعًا على أسعار السيارات في فلسطين؟

27 ابريل 2023 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
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توقع نقيب مستوردي السيارات في غزة، اسماعيل النخالة، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة من أوروبا إلى فلسطين، خلال الأسابيع المقبلة، في حال ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الغربية المعروفة.

وقال النخالة، في تصريح صحفي إن "هذا الارتفاع المرتقب مرتبط باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، مقابل الشيكل"، مشيرًا إلى أن ارتفاع السيارات المستوردة من الدول الأوروبية، يكون عالميًا.

وأضاف النقيب، أن نسب الارتفاع على أسعار السيارات في فلسطين حتى اللحظة غير واضحة، كون أسعار تلك العملات غير مستقرة.

وأكد النخالة، أن سوق السيارات ما زالت تشهد ارتفاعًا في الأسعار منذُ بدء أزمة جائحة كورونا عام 2020، لأسباب عدة، أبرزها: ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وزيادة الطلب وتراجع العرض.

وأوضح أن متوسط ارتفاع الأسعار عالميًا، بلغ بحدود 7 إلى 8 آلاف دولار على السيارة الواحدة.

وفيما يتعلق بعملية استيراد السيارات إلى قطاع غزة، أكد النخالة، أن عملية الاستيراد مستمرة وطبيعية في هذه الأيام، حيث يتم ادخال المئات من المركبات إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون.

وأشار إلى أنه في العام الماضي تم إدخال 3078 سيارة إلى غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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