شخصية عربية في طريقه لفلسطين لحل أزمة مباراة شباب الخليل والنهضة العماني

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف اتحاد كرة القدم النقاب، عن وصول النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، هاني أبو ريدة، لفلسطين خلال النصف الأول من شهر آيار/ مايو المقبل.

ويصل أبو وريدة فلسطين ممثلاً شخصيا عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي، وذلك للوقوف على الحيثيات الخاصة بمباراة شباب الخليل والنهضة العماني ضمن إياب كأس الملك سلمان للأندية، التي كان من المفترض إقامتها في الحادي عشر من إبريل الحالي على استاد هواري بومدين بمدينة الظاهرية.

وأكد اتحاد الكرة أنه سيتعاون ونادي شباب الخليل مع المسئول أبو ريدة ، ويقدمان الدلائل والحقائق التي تثبت أن ما حدث بحق شباب الخليل كان ظالما، مشيرا إلى أن هناك كانت نية مبيتة من قبل النهضة العماني بعدم القدوم إلى فلسطين، وحاولوا بشتى الطرق تغيير نتيجة القرعة منذ اللحظة الأولى.

وكان شباب الخليل تفاجأ بقرار صادر عن الاتحاد العربي لكرة القدم بنقل مباراة الإياب إلى الأردن قبل يوم واحد من موعد اللقاء، حيث رفض الفريق الفلسطيني الذهاب إلى الأردن وأصر على خوض مباراته البيتية على أرضه، خاصة أنه قام بكافة الإجراءات الخاصة بوصول فريق النهضة وطاقم الحكام والمراقبين إلى فلسطين قبل موعد اللقاء.