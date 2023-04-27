تعرف إلى السبب.. الصحة العالمية تنهي عمل أحد كبار مديريها

أنهت منظمة الصحة العالمية خدمة أحد كبار مديريها بسبب شكوى تحرش من طبيبة بريطانية مبتدئة.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارسيا بول عبر البريد الإلكتروني في رد لوكالة رويترز للأنباء حول الشكوى، أنه بالفعل تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد أن كشفت التحقيقات معه وجود سلوك جنسي من جانبي تجاه الطبيبة.

وقالت: "تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه، وإنهاء عمله من المنظمة".

في حين، لم يرد واكانيفالو حتى الآن للتعليق على الأمر، وهو طبيب كان يعمل رئيسًا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر المنظمة في جنيف.

واعتبرت المتحدثة بأن سوء السلوك الجنسي من أي نوع هو أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع المنظمة، بغض النظر عن موقعه، وأشارت أنه بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليًا، وفي حال قوبل بالرفض بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية.

وكانت الطبيبة روزي جيمس التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية في إنجلترا قدمت شكوى ضد الطبيب الكبير في المنظمة، ويشار إلى أنها نشرت الشكوى في رسالة عبر تويتر أكتوبر من العام الماضي.

المصدر / وكالات