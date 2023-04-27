مانشستر سيتي يسحق أرسنال برباعية ويقترب من الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على متصدر الدوري الانجليزي الممتاز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين ويهدد حلم أرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

تقدم سيتي مبكرا عن طريق لاعبه البلجيكي دي بروين الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء فسكنت شباك حارس ارسنال ارون رامسديل في الدقيقة السابعة.

وأضاف المدافع ستونز الهدف الثاني بضربة رأس إثر ركلة حرة نفذها دي بروين في نهاية الشوط الأول. وكان الحكم المساعد قد ألغى الهدف بداعي التسلل ولكن خاصية الفيديو المساعد أكدت صحته.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أرسنال قليلا ولكن ظهرت خطورة هالاند الذي مرر إلى دي بروين ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54.

وقلص أرسنال الفارق عن طريق لاعبه روب هولدينغ في الدقيقة 86.

وأضاف النرويجي هالاند الهدف الرابع في اللقاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

بهذه النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 73 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر ولكنه لعب مباراتين أقل من منافسه.