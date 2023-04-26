اتحاد لجان الرعاية الصحية بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

وصل موقع "" إعلان توظيف صادر عن إتحاد لجان الرعاية الصحية بمددينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمهندس مدني أو معماري للإشراف على مشروع إنشاء مركز صحي ومجتمعي ( مركز العلاج الطبيعي والتأهيل البدني ).
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شروط التسجيل
1- ان يكون حاصل/ة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية/ المعمارية من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
2- ان يكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الاشراف على المباني.
3- ان تكون لدى المتقدم / ة خبرة في تنفيذ المباني ذات العلاقة بالصحة.
4-العمل سيكون بعقد مؤقت لمدة 6 شهور
5- إجادة اللغة الانجليزية وكتابة التقارير .
6- ان يكون لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال الاشراف على المباني .
7- ان يمتلك مهارات اتصال ممتازة ومهارة العمل مع فريق .
8- ان يمتلك مهارات المتابعة والتقييم فيما يتعلق بمهام العمل .
9- القدرة على استخدام برامج الحاسوب ( Excel - Word - Autocad ) .
10- القدرة على العمل الميداني .
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات في مقر إتحاد لجان الرعاية الصحية .
- العنوان: مدينة غزة - شارع الشفاء - بجوار شركة بيت الزنط الطبي
- ينتهى التسجيل يوم الاربعاء الموافق 3/5/2023 الساعة 1:00 ظهراً .
- للاستفسار جوال رقم / 0599724016