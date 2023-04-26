اتحاد لجان الرعاية الصحية بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

وصل موقع " " إعلان توظيف صادر عن إتحاد لجان الرعاية الصحية بمددينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمهندس مدني أو معماري للإشراف على مشروع إنشاء مركز صحي ومجتمعي ( مركز العلاج الطبيعي والتأهيل البدني ).



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شروط التسجيل

1- ان يكون حاصل/ة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية/ المعمارية من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

2- ان يكون لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الاشراف على المباني.

3- ان تكون لدى المتقدم / ة خبرة في تنفيذ المباني ذات العلاقة بالصحة.

4-العمل سيكون بعقد مؤقت لمدة 6 شهور

5- إجادة اللغة الانجليزية وكتابة التقارير .

6- ان يكون لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال الاشراف على المباني .

7- ان يمتلك مهارات اتصال ممتازة ومهارة العمل مع فريق .

8- ان يمتلك مهارات المتابعة والتقييم فيما يتعلق بمهام العمل .

9- القدرة على استخدام برامج الحاسوب ( Excel - Word - Autocad ) .

10- القدرة على العمل الميداني .

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات في مقر إتحاد لجان الرعاية الصحية .

- العنوان: مدينة غزة - شارع الشفاء - بجوار شركة بيت الزنط الطبي

- ينتهى التسجيل يوم الاربعاء الموافق 3/5/2023 الساعة 1:00 ظهراً .

- للاستفسار جوال رقم / 0599724016