نجم أرجنتيني يحذر ميسي من العودة إلى برشلونة

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ماريو كيمبس (68 عامًا) إن عودة مواطنه ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة الإسباني، قد تبدو خطوة خاطئة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بقاءه في باريس سان جيرمان الحل الأمثل.



وأسدل ميسي الستار على 21 عامًا متتاليًا داخل جدران ملعب "كامب نو"؛ ليرحل عن البارسا صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان، على إثر خلافات مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، ويرى كيمبس أن عودته لن تكون صحيّة.



ويرى كيمبس في مقابلة مع راديو "Super Deportivo" المحلي، أن عودة ميسي إلى برشلونة غير منطقية وقال: "لا أعتقد أنه من الصحّي لميسي العودة لبرشلونة سيكون أفضل حالًا إذا ظل في فرنسا، يجب أن يستعد لكأس العالم المقبلة في هدوء".



يضيف كيمبس الذي لعب أغلب مسيرته مع نادي فالنسيا الإسباني وسجّل له 132 هدفًا، في حديثه: "برشلونة لا يزال في مرحلة إعادة البناء، أهدافه مختلفة عن باريس، في برشلونة هناك العديد من المشاكل، يجب أن يظل في باريس".



برشلونة واجه مشكلات عديدة بالفعل في الموسم الجاري، حيث تعقّدت مسألة قيد لاعبه الشاب غافي، إضافة إلى ظهور قضية "نيغريرا" التي عصفت بالنادي والمعنيّة بدفع برشلونة مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق في الليغا.

المصدر / فلسطين اونلاين