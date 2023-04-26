فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد لجان الرعاية الصحية بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

نجم أرجنتيني يحذر ميسي من العودة إلى برشلونة

بميزاته الجديدة: "شات جي بي تي" يعطي المزيد من الحماية لبيانات المستخدمين

صفقة تبادلية بين تشيلسي وإنتر ميلان تشمل كيبا

مرسيدس وهيونداي تغادران السوق الروسية

الرئيس الصيني يهاتف زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

برشلونة يضع بندًا غريبًا في عقود الصفقات الجديدة

سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy A24 الجديد

مهلة أخيرة أمام أنشيلوتي للرد على عرض الاتحاد البرازيلي

مفاجأة.. خدمات رفح يوافق على رحيل أحد نجومه

صفقة تبادلية بين تشيلسي وإنتر ميلان تشمل كيبا

26 ابريل 2023 . الساعة 23:07 بتوقيت القدس
...
صفقة تبادلية بين تشيلسي وإنتر ميلان تشمل كيبا

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، من مصادرها، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع حارس مرمى إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا (27 عامًا) في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يحظى تشيلسي بعلاقات جيدة مع إنتر ميلان في الآونة الأخيرة، لا سيما حيال إعارة الـ"بلوز" لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الإنتر، ويطمح النادي اللندني لتعزيز العلاقات أكثر عبر التعاقد مع الحارس المميز أونانا.

ويهدف تشيلسي إلى عرض حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا (28 عامًا) على إنتر ميلان مقابل الحصول على خدمات أونانا في صفقة تبادلية.

وتمكّن أونانا من قيادة إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، حيث سيواجه "النيراتزوري" جاره وعدوه اللدود ميلان يوم 10 مايو/ أيار المقبل ذهابًا، قبل مواجهة الإياب يوم 16 من نفس الشهر.

المصدر / فلسطين اونلاين
تويتر تويتر
#تشلسي #إنتر ميلان #كيبا #أندريه أونانا

متعلقات

الأكثر قراءة