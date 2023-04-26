صفقة تبادلية بين تشيلسي وإنتر ميلان تشمل كيبا

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، من مصادرها، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع حارس مرمى إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا (27 عامًا) في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



يحظى تشيلسي بعلاقات جيدة مع إنتر ميلان في الآونة الأخيرة، لا سيما حيال إعارة الـ"بلوز" لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى الإنتر، ويطمح النادي اللندني لتعزيز العلاقات أكثر عبر التعاقد مع الحارس المميز أونانا.



ويهدف تشيلسي إلى عرض حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا (28 عامًا) على إنتر ميلان مقابل الحصول على خدمات أونانا في صفقة تبادلية.



وتمكّن أونانا من قيادة إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، حيث سيواجه "النيراتزوري" جاره وعدوه اللدود ميلان يوم 10 مايو/ أيار المقبل ذهابًا، قبل مواجهة الإياب يوم 16 من نفس الشهر.

المصدر / فلسطين اونلاين