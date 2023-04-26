الرئيس الصيني يهاتف زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

أعلنت كييف وبكين ان الرئيسين الصيني شي جينبينغ والاوكراني فولوديمير زيلينسكي اجريا الاربعاء، اول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب في اوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال زيلينسكي عبر تغريدة في تويتر انه أجري محادثة هاتفية "طويلة ومهمة" مع شي جينبينغ، ودعا خلالها الى اعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت الصين التي تلزم موقفا محايدا من الحرب وتمتنع عن ادانة روسيا رغم الضغوط الدولية، قد طرحت في شباط/فبراير الماضي، مبادرة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام بين موسكو وكييف.

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لكن دولا غربية رات انحيازا لروسيا في المبادرة المؤلفة من 12 بندا، والتي جاءت بعدما تعرض الرئيس الصيني لضغوط متزايدة من أجل التدخل لحل النزاع بحكم علاقته القوية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

والتقى شي مع بوتين في آذار/مارس الماضي خلال زيارة الى موسكو تعرضت لانتقادات شديدة.

وعقب الاتصال بينه وشي، أعلن زيلينسكي تعيين وزير سابق سفيرا في بكين، وهو المنصب الذي ظل شاغراً لأكثر من عام.

وقال عبر تويتر ان المحادثة مع الرئيس الصيني وتعيين السفير سيكون من شأنهما اعطاء دفعة لتطوير علاقاتنا الثنائية بين بكين وكييف.

ومن جانبها، أعلنت الصين عزمها على ايفاد ممثل خاص إلى أوكرانيا ودول أخرى "لإجراء محادثات معمقة.. من أجل تسوية سياسية للأزمة".

واستمرت المحادثة لساعة تقريبا بحسب ما أكد سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي في منشور على فيسبوك.

وقال يو جون ممثل وزارة الخارجية الصينية أن الاتصال جرى "بمبادرة من الجانب الأوكراني".

واوضحت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية ان شي أكد لزيلينسكي خلاله أن "السبيل الوحيد" للخروج من الحرب هو "المحادثات والتفاوض".

ونقلت عن الرئيس الصيني تأكيده في الاتصال ان بكين "لن تصب الزيت على النار أو تسعى للإفادة من الأزمة (الاوكرانية) لتحقيق مكاسب".