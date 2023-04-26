برشلونة يضع بندا غريبا في عقود الصفقات الجديدة

قالت منصّة "Relevo" الإسبانية، اليوم الأربعاء، حسب مصادرها، إن إدارة نادي برشلونة ستضع بندًا في عقود الصفقات الجديدة، لتفادي تكرار أزمة تسجيل اللاعبين كما حدث مع لاعب الفريق، غافي، في الموسم الحالي 2022-2023.



وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبارسا، فإن البند المذكور سيجعل اللاعبين الجدد يصرحون بأنهم على دراية بمشكلات النادي، وفي حالة عدم تمكّن برشلونة من تسجيلهم، ستتم إعارتهم إلى أندية أخرى، ريثما تُحَلّ المشكلة.



البند الجديد سيبدد مخاوف اللاعبين على حد وصف "Relevo" وسيشجعهم على الانضمام إلى برشلونة، وفي حالة إعارة اللاعب إلى نادٍ آخر مؤقّتًا، سيتكفّل النادي الكتالوني بدفع الراتب كاملًا مصحوبًا بالمكافآت والحوافز.



يحتاج "البلوغرانا" إلى تخفيض فاتورة الأجور وبيع لاعبين بقيمة 180 مليون يورو، للعودة إلى قاعدة واحد إلى واحد (1:1) التي تقضي بأن كل يورو من المصروفات يجب أن يقابله يورو إيرادات.. نسبة برشلونة حاليًا واحد إلى اثنين ونصف (1:2.5).



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حسب المصدر ذاته، فإن رئيس مجلس إدارة برشلونة، خوان لابورتا، يفكّر في جولة جديدة من خفض أجور كبار لاعبي الفريق، للعودة إلى قاعدة واحد إلى واحد، كما أنه سيخفّض الميزانية المرصودة لبعض الأقسام داخل النادي.

المصدر / فلسطين اونلاين