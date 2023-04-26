سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy A24 الجديد

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy A24 الجديد، الذي يمتاز بشاشة Super AMOLED قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 2340 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الذكي Galaxy A24 الجديد ينبض بداخله المعالج MediaTek Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 أو 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.

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ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة بزاوية واسعة للغاية بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي. ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل وبمعدل 30 صورة في الثانية.

ويتوفر الهاتف الذكي الجديد باللون الأخضر أو الأسود أو الأحمر الداكن أو بتدرج لوني من البرتقالي إلى الأزرق.