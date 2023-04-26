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مهلة أخيرة أمام أنشيلوتي للرد على عرض الاتحاد البرازيلي

26 ابريل 2023 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
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مهلة أخيرة أمام أنشيلوتي للرد على عرض الاتحاد البرازيلي

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيز، إنه مُستعد للانتظار حتى مايو/ أيار المقبل، للحصول على جواب نهائي من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المفضّل لديه لتولي منصب المدير الفني لمنتخب "سيليساو" المتوج ببطولة العالم خمس مرات.

وأوضح رودريغيز للصحافيين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرازيلي، أنه يأمل في أن يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بحلول 25 مايو المقبل، وهو موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباريات الودية في يونيو/ حزيران، بانتظار تحديد هوية المنتخبات المنافسة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة الذي لم يخفِ أبدًا أن أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، هو خياره الأول: "قبل التفكير في الخطة ب، أريد استنفاد كل احتمالات الخطة أ".

وكان مدرب ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق قد أكد في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، أن الاتحاد البرازيلي يريده أن يكون خليفة تيتي الذي ترك منصبه بعد الإقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وقال أنشيلوتي حينها: "الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا يسعدني، لكن عليّ احترام العقد الحالي (مع ريال مدريد الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024)، وهو عقد أتمنى أن احترمه حتى النهاية".

ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قراره النهائي في نهاية موسمه مع ريال مدريد الذي خرج من سباق الدوري الإسباني؛ لكنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.

وفي حال رفض الإيطالي عرض الاتحاد البرازيلي، من المتوقع أن يختار الأخير بين عدة أسماء أبرزها فرناندو دجينيس مدرب فلومينينسي المتألق منذ بداية الموسم في البرازيل، أو البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، أو مواطنه خورخي جيسوس (فنربخشة التركي)، حسب وسائل إعلام برازيلية.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #منتخب البرازيل #أنشلوتي #الاتحاد البرازيلي

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