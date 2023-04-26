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مفاجأة.. خدمات رفح يوافق على رحيل أحد نجومه

26 ابريل 2023 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
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مفاجأة.. خدمات رفح يوافق على رحيل أحد نجومه
غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي خدمات رفح عن رحيل أحد أبرز نجوم الفريق ومنحه كتاب الاستغناء الخاص به.

ووافق خدمات رفح على رحيل نجمه شرف حسنين بناء على رغبة اللاعب، الذي طلب مغادرة أسوار ناديه الأم للحصول على فرصة للمشاركة في الموسم القادم.

وعلى الرغم من الموهبة الكبيرة التي يملكها حسنين إلا أنه لم يحظَ بالمشاركة بالشكل الذي يُلبّي طموحاته، في ظل البداية القوية له في ظهوره رفقة الفريق للمرة الأولى.

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وصعد حسنين للفريق الأول بخدمات رفح في موسم 2016/2017 رفقة مجموعة مميزة من زملائه اللاعبين مثل أنس الشخريت وعماد فحجان وسامي قعدان وغيرهم من اللاعبين الذين قرر محمود المزين المدير الفني للفريق الاعتماد عليهم عقب رحيل سعيد السباخي عن صفوف الأخضر.

ولعب حسنين مع غزة الرياضي على سبيل الإعارة قبل موسمين وساهم في عودة الفريق لدوري الدرجة الممتازة، ليعود بعدها إلى خدمات رفح إلا أنه لم يشارك بشكل دائم مع الفريق.

وتُوّج حسنين مع خدمات رفح بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز إلى جانب لقب كأس غزة 2019، بالإضافة لإنجازه مع العميد بالصعود من الدرجة الأولى.

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