اختراق حسابي نتنياهو على "فيسبوك" و "انستغرام"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجموعة "هاكرز" تمكنوا من اختراق حساب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر موقعي "فيسبوك" و "انستغرام".

وقالت القناة السابعة العبرية، إن مجموعات "الهاكرز" نشروا نصوصًا باللغة الفارسية ومقاطع صوتية من القرآن الكريم، على حسابي نتنياهو المخترق.

وكان 15 موقعا إسرائيليا قد تعرض أمس الثلاثاء، لهجوم إلكتروني واسع، شمل موقع هيئة البث الإسرائيلية، بعد يوم من استهداف موقعي الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي)، ومؤسسة التأمين الوطني.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، نفذت أمس تهديدها بشن "هجوم كبير" على مواقع إلكترونية، شمل شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب، وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت".

المصدر / وكالات