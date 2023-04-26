عبيدات: الاحتلال يهدف لفصل "باب الرحمة" وإقامة كنيس يهودي

قال الكاتب والناشط المقدسي راسم عبيدات إن سلطات الاحتلال تهدف إلى فصل مصلى باب الرحمة عن مصليات المسجد الأقصى، وإقامة كنيس يهودي مكانه.

وأكّد عبيدات في تصريحات لقناة الأقصى اليوم الأربعاء، أن المستوطنين يحاولون الانتقام من منعهم من اقتحام الأقصى في العشر الأواخر بالتصعيد باتجاه مصلى باب الرحمة، ومحاولة السيطرة عليه وإقامة كنيس يهودي مكانه.

وأوضح أن الاحتلال يحاول استعادة الردع في السيطرة على المسجد الأقصى بعد فقدانه أمام صواريخ وتهديدات محور المقاومة التي أرغمته على الرضوخ خلال شهر رمضان المبارك، منوهًا إلى أن نتنياهو يواصل الهروب إلى الأمام من خلال تصدير أزمته الداخلية التي تمر بها حكومته والتوجّه لإشعال حرب إقليمية.

وشدّد عبيدات على أن معركة "باب الرحمة" هي اختبار حقيقي للمقدسيين والفلسطينيين بمواصلة الحشد والرباط لمنع الاحتلال والجمعيات الاستيطانية من السيطرة على المصلى واستباحته بالطقوس التلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين