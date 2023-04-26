المشايخ: نأمل أن تصدر السعودية عفواً عن كافة معتقلي دعم المقاومة لديها

أشاد رئيس لجنة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية خضر المشايخ بقرار إفراج السلطات السعودية عن الدكتور هاني الخضري، نجل ممثل حركة حماس السابق في الرياض الدكتور محمد الخضري.

وأكد المشايخ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، وصول الدكتور هاني إلى منزله في عمان، بعد أن تم الإفراج عنه، وترحيله من سجنه في السعودية إلى الأردن بعد عامٍ على إنتهاء محكوميته بالحبس لثلاث سنوات، إذ كان من المفترض أن تفرج السلطات السعودية عن "الخضري" في شهر (كانون الثاني/يناير 2022)، حيث سيكون قد أكمل مدة ثلاث سنوات داخل السجن.

وقال المشايخ إن "الدكتور هاني الخضري آخر المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم وتم الإفراج عنهم".

وأعرب عن أمله في أن تثمر الجهود التي تقودها حركة "حماس"، والتي نرجو من خلالها أن تقوم السلطات السعودية بإصدار عفوٍ عامٍ عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، على خلفية دعم المقاومة، وإغلاق الملف بصورةٍ كاملة.

وأضاف المشايخ، من الواضح أن "السلطات السعودية تريد تصفير مشاكلها مع جميع الأطراف، من خلال حملة الإفراجات الأخيرة عن معتقلي دعم المقاومة قبيل شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الفضيل، والتي بدأت بالإفراج عن الدكتور محمد الخضري، وعدد آخر من المعتقلين".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت عشرات الفلسطينيين والأردنيين عام 2019، وقدمتهم للمحاكمة بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين