الجزائر تجلي فلسطينيين من الخرطوم وتعاملهم كمواطنين جزائريين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوامره، بأن تشمل عملية إجلاء رعايا بلاده من السودان، الفلسطينيين والسوريين أيضا، في إطار التضامن مع هذين البلدين العربيين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن تبون، أعطى أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم.

كما أمر الرئيس، وفق البيان، بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان.

وكانت أسرتان فلسطينيتان من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من لبنان، قد ناشدتا سفارة السلطة الفلسطينية في السودان وكافة المعنيين بالشعب الفلسطيني، من أجل التدخل لإخراجهما من السودان، بعد أن تُركتا دون إجلاء، فيما لم تشملهما سفارة السلطة والسفارة اللبنانية في عملية إجلاء رعاياهما.

كما اتهم طلبة من قطاع غزة يتواجدون في العاصمة السودانية، سفارة السلطة في الخرطوم، بالتخلّي عنهم وتركهم تحت نيران الرصاص، وفي أماكن غير آمنة في ظل اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت عدَّة دول أجلت رعاياها من السودان، على خلفية العنف الدامي الذي تشهده الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 نيسان/ إبريل الجاري.

المصدر / وكالات