رياض محرز مطلوب في نيوكاسل

أبدى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رغبة جادة في التعاقد مع رياض محرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي، في ظل الغموض الذي يسيطر على مستقبل النجم الجزائري المخضرم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الموسم المقبل.



وحسب صحيفة "إكسبرس" فإن نيوكاسل يونايتد سيبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع النجم البالغ من العمر 32 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خيبة الأمل التي تسيطر على النجم الجزائري بسبب قلة مشاركاته مع السيتي، خاصة بعد غيابه عن مواجهتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.



ويمتد عقد نجم "الخضر" مع مانشستر سيتي إلى 30 يونيو/ حزيران 2025، لكنه قد يبحث عن وجهة جديدة في ظل اكتفائه بالظهور أساسياً في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويرى متابعون أن تقدم النجم الجزائري في السن يعزز من فرضية رحيله عن صفوف السيتي في الصيف المقبل، خاصة مع تألق الإنجليزي جاك غريليتش اللافت في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا.



وعاش محرز لحظات صعبة بعد فشله في الحصول على دقيقة واحدة أمام بايرن ميونخ ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم استطاع العودة للأضواء مجدداً بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



جدير بالذكر أن محرز خاض مع مانشستر سيتي 38 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، بمجموع دقائق لعب بلغ 2431، وسجل 15 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين