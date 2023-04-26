"الحكم المحلي" تجري اختبارات لاختيار المنقذين البحريين

أجرت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء بالتعاون مع وزارة العمل اختبارات اختيار المنقذين البحريين على شاطئ بحر خان يونس.

وقال رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، إنه بناءً على توجيهات متابعة العمل الحكومي ووزارة الحكم المحلي التي تهدف إلى توفير موسم اصطياف آمن للمواطنين، عقد اختبار لياقة لـ250 من المتقدمين للامتحان لاختيار نحو 130 شخص لمحافظة خان يونس.

وأشار أن الاختبار يهدف إلى التأكد من لياقة المتقدمين للامتحان، عبر عدة اختبارات مثل الجري على الرمال والسباحة لـ150 متر في المياه ومحاكاة أن هناك غريق على شاطئ البحر وحمل ثقل والخروج به نحو الشاطئ لمحاكاة انقاذ غريق.

بدوره، قال مشرف عام الرقابة والتفتيش بوزارة الحكم المحلي أحمد فرحات، إن وزارتي الحكم المحلي والعمل، فتحتا باب التسجيل لاختبار 400 منقذ بحري على طول شاطئ قطاع غزة تقدم للتسجل ما يقارب من 1500 منقذ بحري على نظام الحاسوب الحكومي.

وأضاف: "تم الفترة السابقة الانتهاء من الاختبارات النظرية وتم اليوم انطلاق الاختبارات العملية بمشاركة وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة بجهاز الدفاع المدني والشرطة البحرية".













المصدر / فلسطين أون لاين