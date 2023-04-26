مئات المستوطنين يقتحمون "ينابيع الدير" في الأغوار الشمالية

اقتحم مئات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، منطقة "ينابيع الدير" في الأغوار الشمالية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مئات المستوطنين تجمعوا عند ينابيع خربة الدير، وذلك بدعوة مما يسمى بـ"مجلس المستوطنات".

وتأتي تلك الاقتحامات، في ظل حالة من الحصار والتشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على مناطق الأغوار منذ حوالي أسبوعين، إذ تشدد من إجراءاتها على حاجزي "تياسير" و"الحمرا" وتغلقهما بين الفينة والأخرى، كما تقوم بعرقلة حركة مرور المركبات والفلسطينيين على الحاجزين.

وتشهد "ينابيع خربة الدير" الواقعة إلى الشرق من قرية "عين البيضا" اقتحامات وتواجدا شبه يومي من المستوطنين منذ أكثر من شهر.

وقد استولى المستوطنون بدايات شهر آذار/مارس الماضي على 5 ينابيع مياه في المنطقة، كان يستخدمها المواطنين لري المزروعات، ومنذ ذلك الحين لا يتمكنون من استخدامها كما في السابق.

يذكر أن المستوطنين صعدوا خلال العامين الماضيين من الاستيلاء على ما تبقى من ينابيع ومصادر مياه للفلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية، وإقامة متنزهات في محيطها، ومنع المواطنين من استغلالها.