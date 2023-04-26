صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على نيمار

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الدولي البرازيلي، نيمار جونيور، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية بريطانية.



وبات مستقبل اللاعب البرازيلي مع النادي الباريسي مهددًا وسط خلافه المستمر مع زميله في الفريق كيليان مبابي، كما تسبب النجم البرازيلي في غضب جماهير الفريق بعدما شوهد وهو ينافس في بطولة "البوكر" مع أصدقائه في باريس بعد خسارة فريقه في دوري الأبطال.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن باريس سان جيرمان منفتح على بيع نيمار في حال وصل للنادي عرض جيد من الناحية المالية. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الحاليين في مانشستر يونايتد، استفسروا عن النجم البرازيلي.



وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نيمار يحظى أيضًا باهتمام تشيلسي الذي يريد مالكه، رجل الأعمال الأمريكي، تود بويلي، تعزيز صفوفه بلاعبين من طراز رفيع من أجل العودة إلى منصات التتويج من جديد.



وأوضح تقرير "ذا صن" أنه في حال نجح المستثمرون القطريون في شراء مانشستر يونايتد، سيكون نيمار هدفًا رئيسيًا للملاك الجُدد؛ إذ تقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف بجانب رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس، بعروض من أجل شراء النادي.



ويغيب نجم الباريسي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي 2022-23؛ بسبب إصابة بكاحل القدم، تعرض لها في شهر فبراير/ شباط الماضي، وأجرى على إثرها عملية جراحية في مستشفى "سبيتار" في قطر.



ويُعَدّ نيمار (31 عامًا) اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2017؛ لكن تراجع مستوى البرازيلي وفشله في تحقيق التوقعات الضخمة، قد يدفع مسؤولي سان جيرمان للتفكير في الاستغناء عن خدماته.

المصدر / فلسطين اونلاين