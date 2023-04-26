خطة ريال مدريد لخطف مبابي من باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية صادرة اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد الإسباني سيحاول استغلال أزمة باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتعلقة بقواعد "اللعب المالي النظيف" من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، اعتبارًا من يونيو القادم.



وتزامنًا مع اقتراب نهاية الموسم الحالي 2022-23 وفتح باب فترة الانتقالات الصيفية، عاد الجدل مجددًا عبر مختلف وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والعالمية، بخصوص مستقبل الدولي الفرنسي وسط حديث عن إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد.



وأشار الموقع الفرنسي "فوت ميركاتو" إلى أن مبابي ما يزال ضمن خطط ريال مدريد المستقبلية، بالرغم من القرار الذي اتخذه اللاعب العام الماضي بتجديد عقده مع النادي الباريسي حتى يونيو 2024، خاصة أن الفرنسي ما زال يحظى بشعبية كبيرة وسط مشجعي "الميرنغي".



وأضاف ذات المصدر نقلًا عن صحيفة "ديفانس سونترال" الإسبانية، أن ريال مدريد سيحاول استغلال الظروف المالية الصعبة لنادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع هدافه الفرنسي، دون الانتظار إلى غاية نهاية عقده لضمه بصفقة انتقال حر.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أرقامًا بخصوص أزمة باريس سان جيرمان، مشيرة إلى وجود عجز في ميزانية موسم 2021-22 بقيمة 368 مليون يورو، في ظل وصول الرواتب إلى 729 مليون يورو، ليغدو نادي العاصمة الفرنسية مهددا بعقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حال عدم موازنة حساباته المالية وتعويض خسائره من خلال بيع بعض اللاعبين هذا الصيف.



وسيكون باريس سان جيرمان مطالباً بتقليص كتلة الأجور اعتباراً من الموسم القادم، في ظل التقارير عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نهاية الموسم الحالي مع وجود اهتمام من أندية إنجليزية بالبرازيلي نيمار جونيور.



ووفقاً لما أوردته الصحيفة الإسبانية نقلًا عن مصادرها فإن النادي الباريسي قد يرضخ ويتخلى عن مبابي، بسبب راتبه المرتفع جدًا ورغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.



جدير بالذكر أن مبابي يعد الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 205 أهداف في 254 مباراة، فيما حصل هذا الموسم على 3024 دقيقة لعب في 37 مواجهة في مختلف المسابقات، وأحرز 34 هدفًا مع تقديم 9 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين