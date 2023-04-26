مئات المستوطنين يحتفلون في بؤرة "حوميش" الاستيطانية

اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء، بؤرة "حوميش" الاستيطانية المخلاة شمالي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لإحياء ما يسمى بذكرى "عيد استقلال" دولة الاحتلال.

وأفادت صحيفة (مكور ريشون) العبرية بأن مئات المستوطنين وفي مقدمتهم وزير مالية الاحتلال بتسليئيل سموتريتش، وصلوا اليوم إلى الجبل المقام عليه البؤرة في أجواء احتفالية.

وحسب الصحيفة يعد الاقتحام الحالي الأضخم منذ تمرير قانون "إلغاء خطة الانسحاب" والذي ينص على إبطال تصنيف "منطقة عسكرية مغلقة" عن 4 مستوطنات أخليت في العام 2005.

وجاء على لسان سموتريتش قوله إن "(إسرائيل) عبارة عن معجزة والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية هو استمرار لتلك المعجزة".

وأضاف، أن "البناء في الضفة الغربية آخذ في الازدهار وسنواصل دعم الاستيطان بقوة".

وكانت لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال، صادقت بصورة نهائية، آذار/ مارس الماضي، على مشروع قانون إلغاء الانسحاب من 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما فيها بؤرة "حومش" ما يفتح الباب أمام عودة المستوطنين إليها.

المصدر / وكالات