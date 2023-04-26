فنادق مكة المكرمة المذهلة لإطلالة استثنائية من شرفة غرفتك!

"واحدة من أجمل الرحلات!" بدون مبالغة حقًا تعُد زيارة مدينة مكة المكرمة واحدة من أجمل الرحلات التي ننتظرها بلهفة شديدة، ونسعد بالتخطيط لها، والبحث عن الفنادق الجميلة التي توفر لنا إطلالات بانورامية رائعة على الحرم المكي والمسجد الحرام، مشاعر روحانية استثنائية لا يمكن وصفها بالفعل!

ولكل زائري مدينة مكة المكرمة قريبًا؛ أحضرنا لكم فنادق غاية في الروعة تقدم لك كل ما تحتاج إليه طوال فترة اقامتك سواء كنت تبحث عن فندق مريح وانيق أو كنت تبحث عن فندق يتيح لك مشاهدة الحرم المكي عن قرب بمجرد الجلوس في غرفتك. فنادقنا اليوم تجمع بين جميع هذه المزايا، لكي تحصل على رحلة جميلة في النهاية مثلما كنت تتوقع. تابعنا في مقالتنا اليوم للتعرف على مجموعة من أجمل فنادق مكة المكرمة القريبة من الحرم المكي.

فندق صفوة الغفران

عند حجز أحد الفنادق نتمنى أن نحصل على غرفة أنيقة ومريحة توفر لنا الاقامة الفندقية التي كانت في مخيلتنا، ولكي تتضمن أن تحصل على غرفة أو جناح تفوق ما توقعت بكثير استمتع بحجز إقامتك في فندق صفوة الغفران المذهل.

واحد من فنادق مكة المكرمة الفخمة ذو تصنيف 5 نجوم، يقع أمام بوابة الملك عبد العزيز في شارع أجياد بالتحديد. عند زيارتك لمكان الاقامة هذا ستلاحظ قربه من الحرم المكي، مما يتيح لك تلك الإطلالات الجميلة على الكعبة الشريفة. بالاضافة الى أن موقع الفندق مميز نظرًا لوجود العديد من المعالم السياحية المذهلة مثل: متحف مكة المكرمة التي تبعد مسافة 3.6 كم، وحديقة مسجد الرحمة التي تبعد حوالي 4.2 كم عن الفندق وغيرها من المطاعم والاسواق الرائعة، خذ جولة هناك لمزيد من الاستمتاع والاكتشاف والتعرف على معالم تلك المدينة الروحانية الجميلة.

تعرف فيما يلي على ميزات مكان الإقامة هذا إذا أردت حجزه خلال زيارتك القادمة:

الاجنحة واسعة والديكورات جميلة تجعلك تشعر بالراحة والهدوء عند اقامتك، بالاضافة الى الغرف التي توفر لك إطلالات مميزة على الحرم.

يفضل الكثير من الزوار حج مكان الاقامة هذا لقربه من الحرم، مما يجعله اختيار مناسب أيضًا لكبار السن، فضلاُ عن توفير كرسي متحرك مجانًا عند الحاجة.

وحدات الفندق مجهزة بالكامل لراحتك ومزودة بتلفزيون مع قنوات فضائية، وماكينة تجهيز الشاي والقهوة لإعداد كوب القهوة المفضل لديك في تلك الأجواء الرائعة، بالاضافة الى خدمة انترنت مجاني سريع.

خدمات الاستقبال متاحة طوال اليوم، مع توفير خدمة توصيل من والى المطار.

يتوفر بوفيه إفطار جيدة للضيوف يوميًا.

اختيارات طعام استثنائية من الأطباق والمقبلات اللذيذة يقدمها مطعم الفندق الأنيق.

الغرف العائلية الواسعة والمريحة متوفرة.

الفندق نظيف للغاية ومريح ويستحق زيارتك.

فندق أنيق وفخم يجعلك تشعر بالراحة النفسية فور دخوله، بالاخص الغرف والأجنحة المزينة بالألوان الترابية الهادئة مع لمسة من الديكورات العصرية الجميلة، حقًا مكان اقامة رائع!

فندق شذا الفاخر ذو تصنيف 5 نجوم فندق فاخر وأنيق ذو تصنيف 5 نجوم، يقع في طريق جبل الكعبة، ولا يفصله عن وسط المدينة سوى بضعة كيلومترات بسيطة. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الحرم المكي بوضوح من غرفتك من مكان الاقامة هذا، بالاضافة الى الإطلالات الرائعة على المسجد الحرام.

ومن المواقع الجذابة الرائعة القريبة من الفندق: جبل النور الذي يبعد مسافة 6 كم فقط عن الفندق، بالإضافة الى متحف مكة المكرمة الذي يبعد مسافة 2.6 كم فقط. فندق مميز واستثنائي يوفر لك الاقامة الفندقية المثالية خلال رحلتك في مكة المكرمة لتصبح اجمل رحلة!

اليك المرافق والخدمات المتاحة داخل الفندق:

أجنحة وغرف الفندق غاية في الجمال والروعة، تتميز بالديكورات الانيقة الهادئة والمريحة للعين.

الوحدات بأكملها مكيفة.

بالاضافة الى تجهيز جميع الوحدات بوسائل راحة مثل: تلفزيون بشاشة مسطحة، وآلة إعداد الشاي والقهوة. فضلا عن توفير خزانة، ولوازم استحمام فاخرة.

يوجد غرف لغير المدخنين.

غرف عائلية أنيقة لك أنت وعائلتك في انتظارك.

مكتب استقبال مفتوح طوال الوقت.

قوائم طعام فاخرة وشهية توفرها مطاعم الفندق للضيوف، بالإضافة الى إفطار ممتاز.

اذا كنت مسافر بغرض العمل، فإن الفندق يتيح لك مركز للأعمال مفتوح طوال الـ 24 ساعة لإنجاز مهام أعمالك.

يوجد نادي مخصص للاطفال رائع وجميل، يستمتع به أطفالك.

خدمات الانترنت المجاني متاحة في جميع أنحاء الفندق.

فندق أبراج مكة

واحد من الفنادق المميزة والمقابلة تمامًا للحرم الشريف، لذا فهو مثالي أيضًا لاقامة قريبه من الحرم المكي. يقع هذا الفندق الأنيق في شارع ابراهيم الخليل في مكة المكرمة، تصنيفه 5 نجوم، يوفر جميع وسائل الراحة والمرافق المتميزة لجعل إقامتك مريحة وجميلة.

إذا أردت في غرفة مذهلة ذو اطلالة مميزة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، فلا تفوت حجز غرفتك في فندق أبراج مكة الفاخر. من المعالم المميزة التي تحيط بمكان الاقامة هذا: جبل غار ثور الذي يبعد حوالي 6 كم فقط عن الفندق. فندق رائج ومفضل للكثير من زوار مدينة مكة المكرمة، فلا تتردد في حجز غرفتك.

و إليك وسائل الراحة والمرافق المتاحة في الفندق:

غرف الفندق واسعة ومبهجة، حيث تتزين بالديكورات العصرية الجميلة.

جميع الوحدات مكيفة.

جميع الوحدات بالفندق مجهزة بالآتي: تلفزيون مزود بقنوات فضائية حديثة، وماكينة تحضير الشاي والقهوة.

الغرف العائلية المريحة و الفسيحة في انتظارك أنت وعائلتك.

اطلالة مباشرة على المسجد الحرام.

توفير خدمات تأجير سيارات داخل الفندق.

بالاضافة الى اتاحة خدمات تحويل العملات

مكتب استقبال متاح على مدار اليوم.

خدمة الغرف متاحة.

يوفر مكتب استقبال على مدار 24 ساعة.

فضلاُ عن توافر مركز تسوق كبير ورائع داخل مكان الاقامة هذا.

خدمات الواي فاي المجانية متاحة في جميع أرجاء الفندق.

فندق كونراد مكة

فندق مميز ذو تصنيف 5 نجوم، يقع في أبراج جبل عمر بمدينة مكة المكرمة، قريب للغاية من المسجد الحرام، لذا مثالي للاقامة بالقرب من الحرم. فضلاُ عن توفير مرافق ووسائل راحة استثنائية مثل خدمة الخادم الشخصي.

اليك المرافق الخاصة بالفندق فيما يلي:

الغرفة المثالية والمريحة للاستمتاع بالاقامة الفندقية بالفعل، يوفر مكان الاقامة هذا غرفًا وأجنحة انيقة وفاخرة للغاية، مع ديكورات خشبية جميلة.

جميع وحدات الفندق مكيفة.

يوجد ماكينة لإعداد الشاي والقهوة.

الغرف العائلية واسعة وانيقة في انتظارك لتجربتها أنت وعائلتك.

اختيارات طعام استثنائية من المأكولات العربية والعالمية في انتظارك لتذوقها من خلال مطعم الفندق.

يضم مطعم يقدم أشهى المأكولات.

خدمات الانترنت المجاني متوفرة.

رحلتك الجميلة تبدأ الآن! استمتع برحلة رائعة خلال زيارتك مدينة مكة المكرمة من خلال حجز واحد من فنادق مكة المكرمة التي عرضناها لك أعلاه، فإنها جميعًا تطل على المسجد الحرام وقريبه للغاية من الحرم، هيا اختر .فندقك المفضل وانطلق في رحلة روحانية جميلة لهذه البلد المذهلة.