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إعلان مهم من الشرطة بشأن إقامة الحفلات تزامنًا مع قرب امتحانات التوجيهي

26 ابريل 2023 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
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أصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الأربعاء، إعلانًا مهمًّا بشأن إقامة الحفلات في الأماكن العامة تزامنًا مع قرب امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".

وقالت المديرية في إعلانها: "حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وحفاظاً على حالة الهدوء والطمأنينة لطلبة الثانوية العامة، قرَّرت قيادة الشرطة منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والشوارع تزامناً مع قرب عقد الامتحانات، ومنع مكبّرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 10 مايو 2023، وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة".

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وأكدت مديرية الشرطة أنها ستتابع تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ومن المقرَّر أن تبدأ امتحانات التوجيهي في 7 يونيو القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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