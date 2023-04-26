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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

26 ابريل 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

من جديد، يتقابل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، للمرة التاسعة بعدما سبق وجمعت 8 نسخ سابقة بينهما.

نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، يقام يوم الجمعة 5 مايو بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين، ومصر، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

نادي الزمالك يشارك في بطولة السوبر، بصفته لقب الدوري الممتاز، بعدما تصدَّر المسابقة برصيد 77 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، أما الأهلي سيشارك بصفته حامل لقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز، بهدفين لهدف.

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وتاريخيًّا، يتفوق الأهلي في مرات الفوز باللقب خلال مواجهاته أمام غريمه التقليدي الزمالك، حاصدًا كأس السوبر المصري، 6 مرات من أصل 8.

وعلى العادة شهدت هذه المواجهات مفارقة تتمثَّل في تشابه المباريات الثماني في 3 نتائج فقط هي 0/2 و2/3 أو ركلات ترجيح.

ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين
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