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المتطرّف "بن غفير" يؤدّي رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي

26 ابريل 2023 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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أدَّى الوزير المتطرّف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأربعاء، رقصات تلمودية داخل باحات المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل.

وظهر "بن غفير" في مقطع فيديو، برفقة عدد من المستوطنين في أثناء تأديتهم رقصات تلمودية وطقوس يهودية داخل المسجد الإبراهيمي.

ويواصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الإبراهيمي، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية فوق سطحه وجدرانه، في ذكرى ما يسمّونه "عيد الاستقلال".

وأقام المستوطنون احتفالاتهم داخل المسجد الإبراهيمي، ضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المقدَّسات الإسلامية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأطلق المستوطنون المفرقعات النارية وواصلوا تدنيسهم المسجد، في استفزاز صريح لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن السياسة التهويدية لحكومة الاحتلال المتطرّفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حكومة الاحتلال #المسجد الإبراهيمي #محافظة الخليل #ايتمار بن غفير #المتطرف ابن غفير

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