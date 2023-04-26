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المباحث العامة تُوقف 24 ممتهناً للتسوّل وتُحيلهم للنيابة

26 ابريل 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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المباحث العامة تُوقف 24 ممتهناً للتسول وتُحيلهم للنيابة

أوقفت المباحث العامة في محافظات قطاع غزة 24 ممتهناً للتسوّل داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة، في عدد من محافظات القطاع، وذلك خلال جولات نفذتها عشية عيد الفطر، ضمن جهودها لمحاربة ظاهرة التسوّل.

وأوضحت المباحث أنها ضبطت المذكورين لامتهانهم التسوّل، وتحصيلهم مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق، لافتةً إلى أن المتسوّلين أقروا بامتهانهم التسوّل.

وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت ممتهني التسوّل إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأصول.

وأكدت المباحث العامة أنها وجَّهت جميع أقسامها ودوائرها للعمل على محاربة ظاهرة التسوّل التي تخالف عادات وأعراف المجتمع الفلسطيني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المباحث العامة #النيابة العامة #التسول

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