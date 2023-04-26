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مخيم جبل الحسين

26 ابريل 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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محيم جبل الحسين للاجئين الفلسطينيين في الأردن

مخيم جبل الحسين هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ويقع في منطقة جبل الحسين في العاصمة عمّان.

وتأسَّس المخيم في العام 1952 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين فرّوا من أراضيهم في فلسطين بعد النكبة عام 1948.

ويعتبر المخيم واحدًا من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ويبلغ عدد سكانه حوالي 30,000 لاجئ فلسطيني. 

ويتميَّز المخيم بكثافة سكانية عالية نظرًا للمساحة الصغيرة التي يشغلها، وهو يعتبر مركزًا حيويًّا للحركة الفلسطينية في الأردن والعالم العربي.

ويتميَّز مخيم جبل الحسين بتنوع سكانه ونشاطاتهم الثقافية والاجتماعية، إذ يضم المخيم عددًا كبيرًا من المثقفين والفنانين والمسؤولين الفلسطينيين.

ويعاني المخيم من التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى قيود العمل والتنقل التي تفرضها السلطات الأردنية على اللاجئين الفلسطينيين.

وتعمل المنظمات المحلية والدولية بالتعاون مع الحكومة الأردنية على تحسين أوضاع السكان في المخيم وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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