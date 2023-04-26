مخيم الطالبية

هو أحد أقدم المخيمات الفلسطينية الكبيرة في الأردن، ويقع على بعد حوالي 15 كم شمال شرق العاصمة عمان، ويضم المخيم حوالي 20,000 لاجئ فلسطيني.

تأسَّس المخيم في عام 1967 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا من مناطقهم بعد النكسة.

يوفر المخيم العديد من الخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية والمراكز الثقافية.

لكنه يعاني المخيم مثل مخيمات أخرى في الأردن من مشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية، بما في ذلك ظروف المعيشة الضعيفة ونقص الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر.

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حيث يواجه المخيم العديد من التحدّيات، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يجعل الحياة صعبة على السكان.

كما تتسم المنازل في المخيم بالازدحام وضيق المساحات، ما يجعلها غير صالحة للعيش بشكل آمن وصحي.

يوجد في المخيم أربعة مدارس ومركز صحي واحد، بالإضافة إلى مركز تأهيل مجتمعي ومركز للبرامج النسائية.

وتعمل المنظمات الدولية والمحلية على توفير الدعم والمساعدة للسكان في المخيم، وتطوير مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين أوضاعهم.

وتعمل الحكومة الأردنية على تعزيز التعاون مع هذه المنظَّمات ودعم جهودها لتوفير الخدمات والمساعدة للسكان في المخيمات.

المصدر / فلسطين أون لاين