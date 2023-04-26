وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

إعلان توظيف صادر عن شركة طلال مرتجى جروب تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمسميات الوظيفية التالية:
- موظف/ـة مبيعات
- وظيفة محاسب/ـة
- وظيفة فني تبريد وتكييف
وذلك حسب الشروط الموضحة أدناه :
أولاً: مطلوب موظف/ة مبيعات وذلك وفقاً للشروط التالية :
1- ت/يجيد التعامل مع الزبائن .
2- خبرة في مجال المبيعات .
3- العمر من 22-30 عام.
4- أن ت/يكون من سكان مدينة غزة .
ثانياً: وظيفة محاسب/ة وذلك وفقاً للشروط التالية :
1- شهادة جامعية تخصص المحاسبة .
2- خبرة في برنامج الأصيل .
3- إجادة عمل الكاشير .
4- خبرة في برنامج الأوفيس .
5- العمر من 22-30 عام .
ثالثاً: وظيفة فني تبريد وتكييف وذلك وفقاً للشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم 22 عام فما فوق.
2- خبرة 5 سنوات بمجال العمل .
3- حاصل على رخصة قيادة تجاري .
4- متفرغ للعمل .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال الحضور لمقر الشركة.
- أو من خلال التواصل وإرسال السيرة الذاتية عبر الواتساب الرقم التالي:
+972594184618
- العنوان:
- الفرع الرئيسي: غزة /شارع الوحدة / برج شوا حصري الطابق الأرضي
- الفرع الثاني: غزة /تل الهوا دوار المالية / مقابل عمارة الرؤيا