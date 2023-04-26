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وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

هل تشترط الفورية في صيام الأيام الستة من شوال؟ المُفتي يُجيب

وظائف شاغرة في شركة طلال مرتجى جروب

26 ابريل 2023 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة طلال مرتجى جروب تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمسميات الوظيفية التالية:

- موظف/ـة مبيعات

- وظيفة محاسب/ـة

- وظيفة فني تبريد وتكييف

وذلك حسب الشروط الموضحة أدناه :

أولاً: مطلوب موظف/ة مبيعات وذلك وفقاً للشروط التالية :

1- ت/يجيد التعامل مع الزبائن .

2- خبرة في مجال المبيعات .

3- العمر من 22-30 عام.

4- أن ت/يكون من سكان مدينة غزة .

ثانياً: وظيفة محاسب/ة   وذلك وفقاً للشروط التالية :

1- شهادة جامعية تخصص المحاسبة .

2- خبرة في برنامج الأصيل .

3- إجادة عمل الكاشير .

4- خبرة في برنامج الأوفيس .

5- العمر من 22-30 عام .

ثالثاً:  وظيفة فني تبريد وتكييف وذلك وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم 22 عام فما فوق.

2- خبرة 5 سنوات بمجال العمل .

3- حاصل على رخصة قيادة تجاري .

4- متفرغ للعمل .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال الحضور لمقر الشركة.

- أو من خلال التواصل وإرسال السيرة الذاتية عبر الواتساب الرقم التالي:

+972594184618

- العنوان:

- الفرع الرئيسي: غزة /شارع الوحدة / برج شوا حصري الطابق الأرضي

- الفرع الثاني: غزة /تل الهوا دوار المالية / مقابل عمارة الرؤيا

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