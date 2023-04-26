مطلوب محاسب للعمل في مؤسسة EducAid الإيطالية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة EducAid الإيطالية تعلن فيه عن وظيفة محاسب Accountant- مكتب غزة the Gaza office وذلك وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي : محاسب Accountant

- نوع العقد: دوام كامل

- الموقع: قطاع غزة

- الغرض من الوظيفة:

- يتولى المحاسب المهام المالية اليومية لجميع عمليات EducAid في مكتب غزة ويقدم تقاريره مباشرة إلى المدير المالي ومديري المشاريع.

- سيقوم المحاسب بتنفيذ السياسات واللوائح المالية الخاصة ببرنامج EducAid.

- الالتزام بأعلى مستوى من الرقابة والعناية الواجبة في السياسات واللوائح المالية والتنسيق الفعال لجميع العمليات المالية للمشروع والأنشطة باستخدام نهج تشاركي مع الموظفين والشركاء المعنيين ووفقًا لسياسة وإجراءات EducAid.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

- إعداد ومراجعة ومراقبة المعاملات المالية اليومية وفقًا لسياسة وإجراءات EducAid.

- ضمان مخرجات في الوقت المناسب ودقيقة ومتكاملة وحماية جميع البيانات المالية.

- ضبط الميزانية للمصروفات الإدارية والمشاريع

- إدخال جميع البيانات المحاسبية على النظام المالي بناءً على المحاسبة المعتمدة.

- مراقبة حسابات بنك EducAid وإعداد التسويات البنكية

- أمين حفظ المصروفات النثرية والمسؤول عن أي مدفوعات من المصروفات النثرية

- إعداد سند الدفع وتأكد من إرفاق جميع المستندات الداعمة اللازمة

- اعداد التقارير المالية الشهرية وفق معايير المحاسبة الدولية

- إعداد التدفق النقدي للمشاريع

- إعداد مستندات السداد المالية لتقديمها إلى الجهات المانحة أو المقر الرئيسي لـ EducAid

- مسك كافة الملفات المالية

- مراجعة جميع المستندات المالية للمنح والتأكد من تنفيذ جميع الأنشطة المالية وفقًا للخطط المعتمدة والمعايير المتفق عليها.

- تنفيذ واستخدام ومراقبة الأنظمة اللوجستية ، والاضطلاع بجميع أنشطة المشتريات ، وفقًا لسياسة وإجراءات EducAid.

- أي مهام أخرى مطلوبة ذات صلة

المهارات / المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة أو المالية

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال محاسبة المنظمات غير الحكومية الدولية.

- معرفة MS Office ، وخاصة Excel

- خبرة في استخدام أنظمة المحاسبة الإلكترونية

- مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

- القدرة على إعداد الخطط المالية والتحليل المالي

- معرفة راسخة بقانون الضرائب الفلسطيني

- المواقف الشخصية الجيدة ومهارات الاتصال

- القدرة على العمل تحت الضغط

- الأفضلية لمن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة نموذج الطلب وإرفاق سيرتهم الذاتية وخطاب التحفيز من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/Noji7zaVp8vXxS1b7

- ينتهى التسجيل بتاريخ 27 أبريل 2023

- يتم تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة بشدة على التقدم لشغل جميع وظائف EducAid.