مخيم الزرقاء هو مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن، تأسس في عام 1968، ويقع في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان.

يعيش في المخيم عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من فلسطين إلى الأردن في عام 1949، وكذلك من اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الأردن في عام 1967، حيث يعيش فيه أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني.

ويوجد في المخيم العديد من المدارس والمراكز الصحية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية، ولكن مع ذلك لا يزال العديد من السكان يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات الضرورية.

يعاني مخيم الزرقاء من العديد من المشاكل والتحديات، ومن بينها ضيق المساحة وارتفاع كثافة السكان، ونقص المياه والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

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كما يواجه المخيم أيضاً تحديات أمنية وجرائم، بما في ذلك العنف الأسري والعنف المتزايد في المجتمع، كما أن المخيم يعاني من مشاكل بيئية، حيث يوجد فيه العديد من النفايات والمخلفات الصلبة والسوائل التي تؤثر على صحة السكان وتسبب تلوثاً بيئياً خطيراً.

علاوة على ذلك، يعاني المخيم من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، حيث يواجه السكان صعوبة في الحصول على الوظائف والفرص الاقتصادية، ويعانون من معدلات فقر عالية وانخفاض مستوى المعيشة.

تعمل الحكومة الأردنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية على تحسين الأوضاع داخل المخيم وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان، وكذلك على تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للمساعدة في تحسين ظروف الحياة في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين