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مخيم الحصن

26 ابريل 2023 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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مخيم الحصن للاجئين الفلسطينيين في الأردن

يعد مخيم الحصن للاجئين الفلسطينيين في الأردن واحدًا من أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن، ويقع في مدينة الزرقاء شمال العاصمة عمان.

وقد تشييد المخيم في عام 1976 لإيواء 12,500 لاجئ ونازح فلسطيني كانوا قد غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب النكسة عام 1967، من قبل الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

يعيش في المخيم حوالي 45000 شخص، ويوجد فيه مدارس ومراكز طبية ومراكز لتدريب المهارات ومراكز لتأهيل الشباب.

يعاني المخيم من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث يعاني سكانه من قلة الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، كما أن الظروف المعيشية في المخيم غير ملائمة ويفتقر إلى العديد من الخدمات الأساسية.

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ويعاني مخيم الحصن من مشاكل في البنية التحتية، حيث يفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة العامة، وتعد هذه المشكلات من أهم التحديات التي يواجهها المخيم، وتؤثر على جودة حياة السكان وتزيد من معاناتهم اليومية.

ومن الملفت للانتباه، أن مخيم الحصن يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عقود، وتمتد جذور العائلات في المخيم إلى ما قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن المخيم يتعرض في بعض الأحيان لأعمال عنف وصراعات داخلية، وقد شهد في الماضي بعض الحوادث التي تسببت في خسائر بشرية.

وتعمل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية المعنية على تحسين الأمن والاستقرار داخل المخيم وتقليل حدة الصراعات الداخلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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