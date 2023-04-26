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وعكة صحية تصيب أردوغان على الهواء مباشرة.. والرئاسة تُصرّح

26 ابريل 2023 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدّثًا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

وألقى أردوغان ثلاثة خطابات انتخابية الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو.

وكان مقرَّراً أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7.

وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

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وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلًا إنه أصيب بوعكة.

وأوضح "أمس واليوم كان هناك عمل كثير، بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة، للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ؟. لكننا كنا قد قطعنا وعدًا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه أردوغان متعبًا وعيناه تدمعان خلال حديثه، ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وكتب كيليتشدار أوغلو على تويتر بعد لحظات من بث اللقاء "أطيب تمنياتي للسيد أردوغان".

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وغرَّد قالن على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#أردوغان #وعكة صحية #رجب طيب أردوغان #الرئيس التركي

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