مستوطنون يؤدّون "سجودًا ملحميًّا" ويرفعون علم الاحتلال في باحات "الأقصى"

أدَّى مستوطنون طقوساً استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، من بينها السجود الملحمي ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على إثر اقتحامهم له صباح اليوم الأربعاء.

وفي السياق، أفادت مصادر مقدسيَّة، باقتحام المئات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال.

وذكرت المصادر أن أكثر من 227 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى حتى اللحظة، بينما اقتادت قوات الاحتلال 4 شبان وفتاة إلى خارج المسجد.

كما قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية، تخلَّلها رفع علم الاحتلال عند أبواب الأقصى ومحيط مصلَّى باب الرحمة.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدَّة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.





















المصدر / فلسطين أون لاين