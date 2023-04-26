26 إبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 إبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

750 جيش العباسيين يدخل دمشق عاصمة الدولة الأموية، بعد 3 أشهر من انتصار العباسيين على الخليفة مروان بن محمد في موقعة الزاب، انتهت في هذا اليوم الحقبة الأموية التي استمرت 90 عاماً. قام العباسيون لاحقاً بنقل عاصمة الدولة الإسلامية من دمشق إلى الكوفة ثم بغداد.

جيش العباسيين يدخل دمشق عاصمة الدولة الأموية، بعد 3 أشهر من انتصار العباسيين على الخليفة مروان بن محمد في موقعة الزاب، انتهت في هذا اليوم الحقبة الأموية التي استمرت 90 عاماً. قام العباسيون لاحقاً بنقل عاصمة الدولة الإسلامية من دمشق إلى الكوفة ثم بغداد. 1796 زلزال يدمّر أجزاء كبيرة من مدينة اللاذقية، ويؤدّي إلى مقتل 1500 إلى 2000 من أصل 5000 نسمة.

زلزال يدمّر أجزاء كبيرة من مدينة اللاذقية، ويؤدّي إلى مقتل 1500 إلى 2000 من أصل 5000 نسمة. 1828 الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود، وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين.

الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود، وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين. 1984 بدء حرب ناقلات النفط في أثناء الحرب العراقية/الإيرانية بعد تدمير ناقلة النفط السعودية "سفينة العرب".

بدء حرب ناقلات النفط في أثناء الحرب العراقية/الإيرانية بعد تدمير ناقلة النفط السعودية "سفينة العرب". 1986 انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني.

انفجار مفاعل تشرنوبل الأوكراني. 1994 جنوب أفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج أول مرة.

جنوب أفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج أول مرة. 2004 وفاة الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعلام الحركة الفقهية بمصر والعالم.

وفاة الدكتور محمد بلتاجي حسن أحد أعلام الحركة الفقهية بمصر والعالم. 2005 سوريا تسحب آخر جندي من قواتها العسكرية العاملة في لبنان.

سوريا تسحب آخر جندي من قواتها العسكرية العاملة في لبنان. 2010 مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين.

مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين. 2013 الأجهزة الأمنية الباكستانية تعتقل رسميّاً الرئيس السابق برويز مشرَّف في مزرعته لصلته بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007.

الأجهزة الأمنية الباكستانية تعتقل رسميّاً الرئيس السابق برويز مشرَّف في مزرعته لصلته بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007. 2014 انطلاق أعمال المؤتمر الأوروبي الأول في العاصمة الألمانية برلين لمناصرة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

انطلاق أعمال المؤتمر الأوروبي الأول في العاصمة الألمانية برلين لمناصرة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي. 2016 احتراق وتدمير كل محتويات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في نيودلهي.

المصدر / فلسطين أون لاين