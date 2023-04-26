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مستوطنون يحرقون منزلًا جنوب نابلس ويهاجمون المواطنين بالرصاص

26 ابريل 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
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مستوطنون يحرقون منزلًا غير مأهول جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، بعد منتصف الليل، على إحراق منزل غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين أطراف قرية قصرة، وحاولت مهاجمة منازل المواطنين، قبل أن يتصدَّى لهم الشبان.

وتمكن بعض المستوطنين من الوصول لمنزل غير مأهول بين القريتين وقاموا بإحراقه.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددًا من المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وتصدَّى لهم الأهالي.

وأضاف دغلس أن المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي، وثَّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 18 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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