طالع طقس فلسطين اليوم الأربعاء 26 إبريل

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام وربيعيًّا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدَّلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف وباردًا نسبيًّا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس الخميس 27 إبريل

والخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيًّا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس الجمعة 28 إبريل

والجمعة، يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها العام، لذا يكون الجو ربيعيًّا لطيفاً نهاراً وباردًا في ساعات الليل والفرصة مهيَّأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرّقة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس السبت 29 إبريل

والسبت، يؤثر منخفض جوي على البلاد، لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردًا نسبيًّا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدّلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرّقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين