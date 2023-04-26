السعودية: إحباط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة

أعلنت السلطات السعودية، عن إحباط محاولة تهريب نحو 13 مليون حبة من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة رمان عبر ميناء جدة، والقبض على أربعة أشخاص على ارتباط بالعملية، في وقت تكافح السلطات محاولات تهريب هذا المخدر وتوزيعه منذ سنوات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي قوله إنه تم "إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي".

وأضاف أنه تم "القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم 4 أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية."

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نقلتها وسائل إعلام رسمية عن وزارة الداخلية السعودية عشرات العلب المخصصة لشحن الرمان مملوءة بأكياس شفافة تحتوي على أعداد كبيرة من الحبوب. وبدا عنصر أمن سعودي ملثم ويحمل بندقية إلى جانب أربعة موقوفين مكبلي الأيدي وأمامه كمية كبيرة من الحبوب مكدسة على الأرض.

ولم تكشف السلطات ما إذا كانت هذه الحبوب مخدر الكبتاغون المؤلف من أحد أنواع الأمفيتامينات ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة.

والكبتاغون أساساً هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وتم حظر استخدام العقار لاحقاً ليتحول مخدراً يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط. وهو ينتج بشكل أساسي في سوريا ويتم نقله إلى الأسواق في الخليج.

المصدر / وكالات