مباراة الموسم.. أرسنال والسيتي في قمة ملتهبة اليوم

يحتاج أرسنال المتصدّر إلى تغيّر جذري في زخمه الحالي للتغلب على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وتعزيز آماله بتتويج أوّل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 2004، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء على استاد الاتحاد في قمة المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر "المدفعجية" ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن سيتي، بيد أنهم لعبوا مبارتين أكثر من حامل اللقب.

وسيكون أرسنال بحاجة ماسة لتحقيق فوزه الأول على أرض سيتي منذ 2015، لتعزيز حظوظه بإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية.

وقال مدرب ارسنال أرتيتا في مؤتمره الصحافي :"ستكون ليلة صعبة وتحدياً كبيراً، لكن الفرصة رائعة بالنسبة لنا".

وتابع "عرفنا منذ البداية انه إذا أردت احراز لقب الدوري، عليك ان تذهب إلى أرض توتنهام وتحقق الفوز، أن تذهب إلى ارض تشلسي وتتغلب عليهم".

أردف المساعد السابق لمدرب سيتي الحالي ومواطنه بيب غوارديولا في سيتي حيث أحرز لقب الدوري مرتين "هذا ما قمنا به والآن يتعيّن على الذهاب إلى أرض سيتي والتغلّب عليهم. إذا أردت أن تصبح بطلاً، عليك الفوز في مباريات مماثلة".

واعتُبرت هذه المباراة المرتقبة منذ أشهر بأنها ستكون حاسمة على لقب البريميرليغ ومباراة الموسم، لكن التراجع الرهيب لأرسنال في المباريات الثلاث الأخيرة حيث اكتفى بالتعادل وبالتالي خسارة ست نقاط، يضع رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أمام فرضية الفوز دون أي خيار آخر.

المصدر / وكالات