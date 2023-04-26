تغريدة جديدة لماسك تثير التكهنات

أثار الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تكهنات جديدة، هذه المرة تتعلق بما إذا كان قد أنشأ حسابا آخر غير معروف، يغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين.

وكان ماسك، الذي استحوذ على شركة تويتر العام الماضي، نشر تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على تويتر لإرشاد صانعي المحتوى بكيفية تفعيل الاشتراكات.

وبدت الصورة عادية لرئيس شركة يروج لمنتج، إلا أنها أظهرت أيضا ملفا شخصيا يستخدمه في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير.

وأثار ذلك تكهنات بأن هذه الصورة لابنه الصغير، فبعد البحث عن أصل الصورة على تويتر، وجد أنها لحساب يحمل اسم "Elon Test"، يتباعه نحو 27 ألف شخص.

وفي واحدة من التغريدات، يناشد صاحب الحساب مستخدمي المنصة متابعته.

وكانت آخر تغريدة يوم الاثنين وتقول: "سأبلغ الثالثة أخيرا في 4 مايو!".

ومن المعروف أن نجل ماسك قد ولد في الرابع من مايو 2020.

وتوالت التعليقات على التغريدة، بين مهنئين لماسك بمناسبة عيد ميلاد ابنه، وآخرين يسألونه لماذا لم يعلن عن هذا الحساب من قبل.

المصدر / وكالات