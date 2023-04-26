انخفاض على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات الثلاثاء، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى 76.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.30% إلى 80.60 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

والأسبوع الماضي، أنهت عقود الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.70% عند 77.87 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 6%.

فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة بنسبة 0.70% أيضا عند 81.66 دولار للبرميل، وسجلت العقود خسائر أسبوعية بنحو 5.8%.

واليوم تراجعت أسعار النفط حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على احتمالات تراجع الإمدادات بعد تخفيض دول في "أوبك+" للإنتاج.

المصدر / وكالات