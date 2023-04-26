الاحتلال يفرج عن شابة تركية وابعادها عن الأقصى

أفرجت شرطة الاحتلال، الثلاثاء، عن الشابة التركية "أوزغيجان موتلو" (24 عامًا) بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

وقالت مصادر محلية، إن المحققين (الإسرائيليين) وجّهوا للشابة التركية تهمة القيام بأعمال إخلال بالأمن، وعرقلة عمل الشرطة، فيما أُخلي سبيلها بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى 7 أيام.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت "موتلو" صباح يوم الثلاثاء من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى أثناء تلاوتها القرآن الكريم، واقتادتها من باب الأسباط إلى مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين