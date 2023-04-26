برشلونة يقترب من حسم صفقة فابريسيو دياز

أكّدت وسائل إعلام، الثلاثاء، أن برشلونة أنهى الاتفاق مع ليفربول مونتيفيديو الأوروغوياني، للتعاقد مع لاعب الوسط الواعد فابريسيو دياز (20 عامًا)، خلال سوق الانتقالات الصيفية الذي يفتح نوافذه في الأول من يونيو/ حزيران 2023.



طبقًا لمصادر يومية "آس" الإسبانية، فإن ممثلين من برشلونة التقوا الأسبوع الماضي مع اللاعب ووكيل أعماله، إذ يتوقف إتمام الصفقة على معرفة موقف النادي الكتالوني من قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن وافق اللاعب على العرض المُقدّم.



من فابريسيو دياز هدف برشلونة؟



يعتد دياز أحد أبرز المواهب في كرة القدم الأوروغويانية، فهو قائد منتخب أوروغواي تحت 19 عامًا، وخاض معه كأس أمريكا الجنوبية للشباب في يناير/ كانون الثاني 2023، حيث حصد المركز الثاني بعد الخسارة من البرازيل في النهائي.



في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب 2023، سجّل دياز 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه، خلال 8 مباريات لعبها.



على مستوى ليفربول مونتيفيديو -سادس ترتيب الدوري الأوروغوياني حاليًا- ظهر دياز في أكثر من 100 مباراة مع الفريق الأول، ولعب للمرة الأولى معه في عمر 16 عامًا، وهو قائد الفريق في الوقت الراهن.



ارتفع سعر دياز من 500 ألف يورو في أواخر 2022 إلى 5 ملايين يورو حاليًا، بعد التألق في كأس أمريكا الجنوبية للشباب، ويمتد تعاقده مع ليفربول مونتيفيديو إلى صيف 2026، من دون شروط جزائية في عقده.



ويهدف برشلونة إلى إغلاق الصفقة قبل نهائيات كأس العالم للشباب في شهر مايو/ أيار المقبل بالأرجنتين؛ إذ من شأن تألق دياز -المحتمل- في البطولة أن يرفع سعره التسويقي ويُقحم منافسين للبارسا في الصفقة.