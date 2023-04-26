نتنياهو يتعهد باستعادة الجنود الأسرى من غزة

تعهّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالعمل على استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، من قطاع غزة .

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في مراسم ذكرى قتلى معارك الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء "سنقف موحدين، وسنستعيد إخواننا، أورون، هدار، أبارا، وهشام، وسنقف كأخوة وسنضمن قوتنا من جيل إلى جيل".

ودعا نتنياهو إلى تجاوز الشرخ الداخلي، وإلى "وحدة الهدف وعدم إثارة أطماع الأعداء في هذه المرحلة".

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وفي سياق متصل، نقلت القناة السابعة العبرية عن شقيق الضابط الأسير هدار غولدن قوله: "إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإعادة الجنود الأسرى".

وقبل أيام قال تسليل ترجمان صديق غولدن، "إن الحرب لم تنتهِ حتى يعود هدار".

وتابع: "هناك تعهد غير مكتوب بين قيادة الدولة وأولياء أمور الجنود الذين تم إرسالهم للمعركة، بأن الجيش يعيد الجندي حيّاً أو ميتاً".

وأوضح أن حركة "حماس" اليوم تفرض على "إسرئيل" المعادلة وتطلق الصواريخ متى شاءت، قائلًا: "نحن دولة أسيرة".

وتحتفظ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأربعة أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، هما شاؤول آرون، وهدار غولدن.

أما الآخران، وهما أبراهام منغستو، وهشام السيد، فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح حركة "حماس" عن مصير المحتجزين الأربعة، ولا يُعرف مكان احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين