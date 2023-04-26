ليفربول يخطط لضم لاعب وسط مانشستر سيتي

بات متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، كالفين فيليبس، أولوية قصوى لنادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب مصادر صحفية إنجليزية.



وذكرت صحيفة "ديلي ستار" في تقرير لها اليوم، أنّ إدارة "الريدز" وضعت نصب أعينها استقطاب صاحب الـ27 عاماً في الصيف المقبل، في ظلّ خروجها من التنافس على صفقة نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جود بيلينغهام، في ظل تكلفته الباهظة.



وذكر المصدر ذاته، أنّ ليفربول مستعد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع فيليبس وجلبه إلى معقل "أنفيلد"، وسيستغلّ عاملين لإتمام هذه الصفقة؛ الأول انفتاح اللاعب على فكرة الانتقال، والثاني عدم نيل الأخير لدقائق لعب كافية حتى الآن مع سيتي.



ولا يحظى فيليبس بثقة غوارديولا، وذلك منذ خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكتف في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما أنّه بات "مهمّشاً" في أغلب المباريات منذ عودته بعد فترة كأس العالم بقطر، حتى أنّ مدربه انتقده علناً بسبب زيادة الوزن وتدهور لياقته البدنية في وقت سابق.



وما قد يدفع فيليبس جدّياً لتغيير الأجواء، تأكده مؤخراً من أنّه بات خارج حسابات مدرب فريقه، ففي مواجهة شيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (3-0)، لم ينل فرصة البدء أساسيا على الرغم من غياب الإسباني رودري، وفضل غوارديولا إشراكه في الدقيقة (75) بديلاً للألماني إلكاي غوندوغان.



وعلى الرغم من اهتمام وست هام أيضاً بخدمات فيليبس، الذي وقع الموسم الماضي عقد انضمامه إلى سيتي قادماً من ليدز يونايتد بصفقة بلغت 50 مليون جنيه إسترليني، فإنّ نجم "الأسود الثلاثة" يفضّل الانتقال إلى ليفربول، على أمل تعزيز فرصه في الالتحاق بمنتخب بلاده في كأس أمم أوروبا المقبلة.

المصدر / فلسطين اونلاين