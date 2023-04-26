أول نادٍ في الدرجة الممتازة يختتم صفقاته الصيفية

غزة / مؤمن الكحلوت:

اختتم نادي شباب جباليا صفقاته الصيفية، لتدعيم فريق كرة القدم استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023/2024.

وعزز النادي صفوفه بعدة مراكز بالتعاقد مع حارس المرمى محمد زقوت قادما من نادي شباب خانيونس، وضم المدافع الأيمن محمد الترامسي من نادي الهلال على سبيل الإعارة، واستعار اللاعب عمر الشنطي مهاجم نادي الرضوان، لتدعيم مركز خط الهجوم، إلى جانب المهاجمين يوسف سالم ومهند أبو زيد، ولاعب خط الوسط عبد الرحمن الحاج.

وسيقيد النادي اللاعبين الستة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والتي سيعلن الاتحاد عن موعدها خلال الأيام القادمة.

واستعاد النادي لاعبه المدافع إبراهيم شاهين الذي انتهت اعارته لنادي بيت لاهيا، بينما تم تجديد عقود عدد من اللاعبين للحفاظ على قوام الفريق أبرزهم " إسماعيل المدهون، ومؤيد إسماعيل، ومحمود أبو النصر"، علما أنه رحل عن الفريق عماد السبع ووسام سلامة وهيثم النجار وفراس الأسمر.

وجدد مجلس الإدارة ثقته بالكابتن عماد الغرباوي لقيادة الفريق في بطولات الموسم القادم، وتعيين محمد سالم مساعدا له.

واحتل شباب جباليا المركز الرابع على سلم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز المنصرم، حيث يعيش النادي حالة من الاستقرار الفني والمالي والإداري على مدار السنوات الماضية.