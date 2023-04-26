منافسة إنجليزية لريال مدريد على النيجيري تشوكويزي

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين يستعدان للدخول في منافسة مباشرة مع ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع مهاجم نادي فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي.



وأفاد تقرير لشبكة "DefensaCentral" الإسبانية اليوم، أن "ليفربول وأرسنال يستعدان لمنافسة ريال مدريد على ضم تشوكويزي، وهما بصدد التحضير لتقديم عرضيهما الرسميين خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب".



واستبعد التقرير قيام الأندية الثلاثة بكسر قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والمقدر بـ88 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ يبدو مرتفعا جدًّا، ولا يمكن لأي ناد من الثلاثة المتنافسة كسره، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده من فريق الغواصات الصفراء شهر يونيو/ حزيران 2024.



وتألق المهاجم تشوكويزي (24 عامًا) بشكل لافت خلال هذا الموسم مع فريق فياريال، حيث شارك في 42 مباراة في كل المسابقات، تمكن خلالها من توقيع 13 هدفًا وتقديم 11 تمريرة حاسمة.



ويعد تشوكويزي من خريجي أكاديمية "دياموند فوتبول" بنيجيريا، وانضم في عام 2017 إلى نادي فياريال الإسباني لفئة الشباب وهو بعمر 18 عامًا كونه من مواليد 22 مايو/ أيار 1999.



ويملك تشوكويزي 26 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا منذ أول مواجهة دولية له في 2018، وتمكن حتى الآن من تسجيل 4 أهداف، وبات يعد من أبرز اللاعبين الأفارقة الواعدين.

المصدر / فلسطين اونلاين