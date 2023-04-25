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التعليم تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

25 ابريل 2023 . الساعة 23:54 بتوقيت القدس
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نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ بتاريخ 17/5/2023 وتنتهي بتاريخ 27/5/2023، حيث سيتم توزيع كشوفات العلامات لجميع الصفوف يوم السبت الموافق 3/6/2023.

وبينت أن تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:

1. التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته.

2. يواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022/2023م (لا يتم الإعلان عن جداول مدرسية خاصة بأوراق العمل).

3. ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023م.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #امتحانات #وزارة التربية والتعليم #الفصل الثاني

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